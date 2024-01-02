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Çanakkale'de 62 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 39 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 62 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 39 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 62 kaçak göçmen kurtarıldı. Ayrıca, 39 kaçak göçmen ise yakalandı. Sahil Güvenlik Botları tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 62 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 39 Kaçak Göçmen Yakalandı
02.01.2024 - 19:05,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 62 kaçak göçmen kurtarıldı. 39 kaçak göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İki farklı noktada lastik botları arıza yaparak sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 32 kaçak göçmen ile Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 30 kaçak göçmen olmak üzere toplam 62 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' tarafından kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde ise 39 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Kuzey Ege, Çanakkale, Sahil Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 62 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 39 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 62 Kaçak Göçmen Kurtarıldı, 39 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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