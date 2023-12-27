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Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 70 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika
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Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 70 kaçak göçmeni yakaladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik botlar içinde 70 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de Sahil Güvenlik ekipleri 70 kaçak göçmeni yakaladı
27.12.2023 - 19:47,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik botlar içinde 70 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-905, 'KB-4304' ve 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan iki ayrı lastik bot içinde toplam 70 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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