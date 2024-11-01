Çanakkale\'de Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.40 sularında Atatürk Caddesi üzerindeki bir dükkanda meydana geldi. Dükkanda karşılaşan B.D. ile B.A. (40) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.D. bacağından, B.A. ise omzundan yaralandı. Her iki yaralı, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE