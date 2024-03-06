3.Sayfa

1 kişinin ölümüne neden olan oğlunu yurt dışına kaçıran yazardan ilk sözler

Kargaşa anında kartını uzatıp sarf ettiği cümle İmamoğlu\'nu da şaşırttı

10 çocuğu istismar eden eğitmene istenen ceza belli oldu, çocukların ifadesi kan dondurdu

"O şehir için yaptırdığımız anketlerin çoğunda gerideyiz"

Çanakkale'de bir evde çok sayıda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ezine ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde çok sayıda tarihi eser ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Ezine ilçesi Yeniköy köyünde 2 şüphelinin evlerinde uyuşturucu madde ve tarihi eserler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheliler Ş.G. ve G.G'nin evlerinde yapılan aramalar da, 10 gram skunk esrar maddesi, 3 gram metamfetamin, esrar öğütücü aparat, Ak-47 Piyade Tüfeği Kasaturası, deniz savaşlarında batan gemilerden çıktığı ve antik çağdan kalma olduğu değerlendirilen 27 amfora, 1900 yıllarından kaldığı değerlendirilen tabak ele geçirildi. Uyuştucu maddeler ile tarihi eserlere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.