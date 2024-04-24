Çanakkale'de Bir Kişi Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Çanakkale'de Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

Çanakkale\'de Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Murat Bakırkesen evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Bakırkesen'in hareketsiz halde bulunması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Bakırkesen'in öldüğü tespit edildi. Cenaze, ölüm sebebinin belirlenmesi için Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

24.04.2024 22:36
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Hamdibey Mahallesi'nde yaşayan 47 yaşındaki Murat Bakırkesen'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve çilingir yardımıyla giren ekipler Bakırkesen'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Murat Bakırkesen'in öldüğü tespit edildi.

Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Murat Bakırkesen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Çanakkale Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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