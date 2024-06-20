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Çanakkale'de boşaltılan köylerdeki bazı evler yandı

Yangına jandarmaya ait TOMA da müdahale ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi. Tahliye edilen köylerde bazı ev ve ahırlar yandı. Yangın söndürme çalışmalarına jandarmaya ait TOMA da katıldı.

Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi. Tahliye edilen köylerde bazı ev ve ahırlar yandı. Köylülerin ev ve ahırları ekiplerle birlikte kendi imkanlarıyla da söndürmeye çalıştığı öğrenildi.

Ayrıca Gelibolu'daki orman yangını da kontrol altını alındığı öğrenildi.