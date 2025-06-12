Sağlık Bakanlığı, Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldiğini, 1 sağlık personelinin hayatının kaybettiğini, 1 vatandaşın yaralandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Bot Patladı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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