Çanakkale'de Cinnet Geçiren Şahıs Kayınpederini Öldürdü - Son Dakika
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Çanakkale'de Cinnet Geçiren Şahıs Kayınpederini Öldürdü

Çanakkale'de ailevi nedenlerden dolayı cinnet geçiren bir şahıs, kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Ardından eşini, eşinin dedesini, anneannesini ve teyzesini bıçakla yaraladı. Zanlı, kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

23.06.2024 16:28
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Çanakkale'de, ailevi nedenlerden dolayı cinnet geçiren şahıs, kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Ardından eşini, eşinin dedesini, anneannesini ve teyzesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Kasten öldürme ve kasten yaralama suçundan gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.50 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki bir evde meydan geldi. İddiaya göre, bir gün önce C.B.'nin (25) eşi E.B.'nin ailesi, aile içi şiddet ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek C.B. hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine C.B. şikayetin ardından E.B.'nin ve ailesinin bulunduğu eve gitti. Ailevi nedenlerden dolayı C.B. ile eşi E.B. ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. C.B. yanında getirdiği bıçak ile evde bulunan kayınpederi O.D.'yi sağ koltuk altından, eşi E.B.'yi kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi T.A.'yı sol kolundan, eşinin anneannesi D.A.'yı karın bölgesinden, eşinin teyzesi G.Ç.'yi yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.B.'nin bıçakladığı kayınpederi O.D. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.B.'nin yaraladığı eşi E.B., eşinin dedesi T.A., eşinin anneannesi D.A. ve eşinin teyzesi G.Ç. hastanelerde tedavi altına alındı. Şüpheli C.B. ile olay anında yanında bulunan arkadaşı O.S. olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, suç aletiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cuma Pazarı'ndaki köprü altında yakalanarak gözaltına alındı.

C.B. ile O.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Cinnet Geçiren Şahıs Kayınpederini Öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Cinnet Geçiren Şahıs Kayınpederini Öldürdü - Son Dakika
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