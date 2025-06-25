Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde çöplük alanda başladı. Tarım arazisine sıçradı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Çöplük Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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