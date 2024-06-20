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Çanakkale'de çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana daha sonra ormanlık alana sıçradı.

Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın rüzgarında etkisiyle önce makilik alana daha sonra da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangını kontrol altına alınabilmesi için ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.