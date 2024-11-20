Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal

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Çanakkale'de saatteki hızı 75 kilometreyi ulaşması beklenen lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale- Eceabat arasında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., bu gece yarısından itibaren saatteki hızı 75 kilometreyi ulaşması beklenen lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Çanakkale-Eceabat hattında Eceabat'tan saat 04.00 ile 06.00, Çanakkale'den ise saat 05.00 seferleri iptal edildi. - ÇANAKKALE