Yenice Müftülüğü\'nden gençlik şöleni ve iftar

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ilçe Müftülüğünce düzenlene gençlik şöleni ve iftar programında yüzlerce genç bir araya geldi.

Yenice Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Gecede ilahiler seslendirildi. . Programa katılan tüm gençlere hediyeleri Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp tarafından takdim edildi. Akşam ezanın okunması ile iftara katılan gençler oruçlarını açtı. İlçe Müftüsü Baki Gümüş yaptığı iftar duası okudu.

Nasreddin hoca, hacivat ve karagöz etkinliğe gelen gençlerle doyasıya sohbet ederek gençleri eğlendirdiler.

Program sonunda gençlere Osmanlı şekeri ve pamuk helva ikram edildi. - ÇANAKKALE