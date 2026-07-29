Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 20 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 20 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale\'de Huzur Uygulamaları: 20 Şüpheli Yakalandı
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Çanakkale'de yapılan huzur uygulamalarında 20 suçlu yakalandı, 10'u tutuklandı.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirlen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20-27 Temmuz tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 10 bin 131 şahıs ve 3 bin 297 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda 779 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 20 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'TCK 188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret' suçundan işlem yapılan 4 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'TCK 191 uyuşturucu bulundurmak-kullanmak' suçundan işlem yapılan 22 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Toplamda; 300,44 gram narkotik madde, 11 kök kenevir bitkisi, 45 adet uyuşturucu hap, 2 adet pompalı tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'İşyeri ve kurumdan hırsızlık suçundan' şüpheli olan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' konusu ile ilgili olarak kumar oyununda kullanılan 19 bin 175 TL ve kumarda kullanılan materyallere el konulurken işyerinde kumar oynayan 4 şüpheliye '5326/34 maddesi' gereğince idari işlem uygulandı. 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan 1 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 96 şüpheli hakkında ise 'kabahatler kanunu' hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 20 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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