Çanakkale'de Huzur Uygulamalarında 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Huzur Uygulamalarında 8 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale\'de Huzur Uygulamalarında 8 Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale'de yapılan huzur uygulamalarında aranan 25 şüpheliden 8'i tutuklandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 11 bin 199 şahıs ve 3 bin 847 araç kontrol edildi. Bin 203 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. 55 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış olup; çıkarıldıkları adli makamlarca 4 şüpheli tutuklandı.

Aranan 25 şüpheli yakalandı

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 25 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan aramalarda toplamda; 48 gram narkotik madde, 227 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 116 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Tutuklama, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Huzur Uygulamalarında 8 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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