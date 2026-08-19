Çanakkale\'de Huzur Uygulamalarında 8 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Ağustos tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 11 bin 199 şahıs ve 3 bin 847 araç kontrol edildi. Bin 203 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. 55 şüpheli şahsa adli işlem yapılmış olup; çıkarıldıkları adli makamlarca 4 şüpheli tutuklandı.

Aranan 25 şüpheli yakalandı

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 25 şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan aramalarda toplamda; 48 gram narkotik madde, 227 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 116 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.