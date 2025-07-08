Çanakkale'de polis ekiplerince haziran ayında yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin birçok noktasında asayiş uygulamaları yapıldı. Haziran ayı boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan araması bulunan 121 kişi emniyet ekiplerince yakalandı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Huzur Uygulaması: 121 Gözaltı - Son Dakika
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