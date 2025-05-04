Çanakkale'de polis ekipleri tarafından nisan ayında yapılan huzur uygulaması çerçevesinde 599 kişi yakalandı.
Huzur uygulaması çerçevesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale'nin birçok noktasında asayiş uygulamaları yapıldı. Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan araması bulunan 599 kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Huzur Uygulaması: 599 Yakalama - Son Dakika
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