Çanakkale\'de Kaçakçılık Operasyonu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda dolu ve boş makoronun yanı sıra elektronik sigara dolum makinası ve açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 17-23 Haziran tarihleri arasında icra edilen faaliyetler sonucu; Lapseki ilçesinde 1 kaçakçılık olayına operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, elektronik sigara dolum makinası, 12 adet dolu makaron, 23 bin adet boş makaron, 7 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. - ÇANAKKALE