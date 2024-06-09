Çanakkale'de Kamyon ile Çarpışan Motosikletteki 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale'de Kamyon ile Çarpışan Motosikletteki 2 Genç Hayatını Kaybetti

Çanakkale-Çan karayolu üzerinde meydana gelen kazada, kamyon ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Eker ve arkasında yolcu olan Hasan Emir Tabaklıoğlu hayatını kaybetti. Kazanın ardından yakınları sinir krizi geçirirken, cenazeler morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

09.06.2024 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çanakkale-Çan karayolu üzerinde Sarıbeyli köyü yakınlarında meydana geldi. Tahir K. idaresindeki 43 EV 093 plakalı kamyon ile plakası öğrenilemeyen Hasan Eker yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü Hasan Eker ile arkasında yolcu olan Hasan Emir Tabaklıoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada ölen iki gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından cenazeler Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada ölen motosiklet sürücüsü Hasan Eker'in Kayadere köyü muhtarı Mustafa Eker'in oğlu olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Hasan Eker, Hasan Emir, Motosiklet, Çanakkale, İnceleme, Jandarma, Çan, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Kamyon ile Çarpışan Motosikletteki 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
22:14 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis’i feshederek erken seçim kararı aldı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meclis'i feshederek erken seçim kararı aldı
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:20:28. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Kamyon ile Çarpışan Motosikletteki 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement