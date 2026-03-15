Çanakkale\'de Kamyonet Yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde alev alan kamyonette maddi hasar oluştu.
Olay, Ayvacık ilçesinin Behram köyü istikametinden Ayvacık'ın Küçükkuyu istikametine gitmekte olan H.L. idaresindeki 10 AIN 783 plakalı balık yüklü kamyonet, Ahmetçe köyü sahil yolunda alev aldı. Çıkan yangın sonrasında durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan kamyonette maddi hasar oluştu. - ÇANAKKALE
