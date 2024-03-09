Çanakkale'de köylüler 1 kişinin öldüğü kazanın ardından yolu trafiğe kapattı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kadının yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından köylüler, yolu trafiğe kapatarak bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3 Mart akşamı saat 20.15 sıralarında Adatepe mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 AGD 284 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şadiye Yeşilyurt'a çarptı. Ağır yaralı kadın kaldırıldığı Lapseki Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Adatepe köyü sakinleri, yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla yolu trafiğe kapattı. Bir süre yolu trafiğe kapatan köylüler, daha sonra köy meydanına geçti. Burada basın açıklaması yapan Köy Muhtarı Muammer Akçay, "Köyümüzde yaşanan menfur trafik kazalarına dikkatinizi çekmek ve kazalara hassasiyet oluşturmak istedik. Dikkatsiz sürücülerin ve yayaların farkında olmadan birçok insanı ölüme götürdüğüne neredeyse sık sık şahit oluyoruz kazaların ki geri dönüşü maalesef yoktur. Hiç kimsenin, bir insanın hayatına son vermeye hakkı yoktur. Bu sebeple de yaya ve sürücüler olarak, trafik kurallarına uymak zorundayız. Ancak bu şekilde yaşanabilecek kazaların ve başımıza gelmesini istemediğimiz talihsiz olayların önüne geçebiliriz. Köyümüzde yaşanan trafik kazalarını önlemek için gerekli tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Köyümüzde EDS aktif hale getirilmeli trafik ışıkları takılmalı ve modern bir alt geçit veya üst geçit yapılmalıdır" dedi.
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