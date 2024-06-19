Çanakkale'de Kumköy yakınlarında orman yangını devam ediyor - Son Dakika
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Çanakkale'de Kumköy yakınlarında orman yangını devam ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

19.06.2024 01:44
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında çıkan orman yangını devam ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler saat 16.11'de ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Orman yangınını kontrol altına almak için gündüz 9 uçak, 6 helikopter, 67 arazöz, 362 personelle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangını kontrol altına almak için havadan gece görüşlü 1 helikopter, 94 arazöz ve çok sayıda kara aracı ve 540 personelle müdahale devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Kumköy yakınlarında orman yangını devam ediyor - Son Dakika

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