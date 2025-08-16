Çanakkale'de Orman Yangını - Son Dakika
Çanakkale'de Orman Yangını

Çanakkale\'de Orman Yangını
16.08.2025 22:23
Gelibolu'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor, köyler tedbiren tahliye edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahaleye devam ediyor. Yangın nedeniyle Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tedbiren boşaltılırken geceyi aydınlatan alevler havadan görüntülendi.

Yangın, saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer, 84 diğer araçlarla yoğun müdahale devam ediyor.

Yangında tedbir amaçlı Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi. Geniş alana yayılan alevler geceyi aydınlattı. O anlar dron ile havadan görüntülendi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de Orman Yangını

SON DAKİKA: Çanakkale'de Orman Yangını - Son Dakika
