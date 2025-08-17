Çanakkale'de Orman Yangını: 6 Köy Tahliye Edildi - Son Dakika
Çanakkale'de Orman Yangını: 6 Köy Tahliye Edildi

17.08.2025 11:38
Gelibolu'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor, 6 köy tahliye edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun bir müdahale etmeye devam ediyor. Bölgede tedbir amacıyla tahliye edilen köy sayısı 6'ya çıktı.

Yangın dün saat 16.28'de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Devam eden yangın nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı geçici süreyle kapatıldı. Tedbir amacıyla ise dün akşam saatlerinde Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tahliye edildi. Çanakkale Valiliğinin yaptığı son açıklamaya göre ise Gelibolu ilçesine bağlı Ilgadere köyü de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çanakkale'de devam eden yangında 6 köy tahliye edildi

Çanakkale Valiliğinin yaptığı son açıklamada, "Gelibolu Ilgardere köyü tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Tahliye edilen köy sayısı: 6. Şu ana kadar yangın yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli alanlara alınmıştır. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

09:03
