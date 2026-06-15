Çanakkale\'de Orman Yangınına Müdahale

Çanakkale'de bozuk orman sahasında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Ezine ilçesi Erenler mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda kara aracı ile müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE