Çanakkale'de Otomobil Kaza Yaptı, Bir Kişi Yaralandı

Trabzon'da Yol Verme Kavgası: Bir Kişi Silahla Yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün trafikte yaşanan yol verme kavgası nedeniyle bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Olayda, Rize'den Trabzon istikametine gitmekte olan bir sürücü ile aynı yönde seyreden başka bir araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücü, tabancasıyla diğer araca ateş ederek kaçtı. Yaralanan sürücü, yardım isteyerek hastaneye kaldırıldı. Şüpheli araç sürücüsü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.