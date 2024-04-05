Çanakkale'de Otomobil Kaza Yaptı, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Otomobil Kaza Yaptı, Bir Kişi Yaralandı

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Çanakkale'de otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı ve çay yatağına uçtu. Kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

05.04.2024 15:27  Güncelleme: 15:30
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Çanakkale'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çarparak çay yatağına uçtu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybetti. Yol kenarındaki kaldırıma çarpan otomobil çay yatağına uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi üzerinde meydana geldi. Berivan Gölbaşı Koç yönetimindeki 17 AAC 775 otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle çay yatağına uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü Koç, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Otomobil Kaza Yaptı, Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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