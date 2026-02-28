Çanakkale'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
Çanakkale'de Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

28.02.2026 00:05
Çanakkale'de alacak verecek meselesi yüzünden düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı, 2 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, bir araç ise zarar gördü. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden Demircioğlu Caddesi üzerindeki iş yeri kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kurşunlandı. Olayla bağlantısı bulunduğu ileri sürülen bir araçta kurşunlandıktan sonra şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Kurşunlama olayı sırasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölge polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla ÇOMÜ hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kurşunlama olayını gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli Esenler Mahallesi'nde polisler tarafından bir araç içinde yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

