Çanakkale'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çanakkale'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale\'de traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Danişment köyünde meydana gelen traktör kazasında sürücü Hüseyin Özcan (72) hayatını kaybetti. Özcan'ın traktörü devrilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

31.05.2024 12:11
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Hüseyin Özcan (72) hayatını kaybetti.

Biga ilçesine bağlı Danişment köyünde yaşayan Hüseyin Özcan, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 17 DE 831 plakalı traktörle seyir halinde olan sürücü Hüseyin Özcan, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Özcan'ın öldüğünü belirledi. Sürücünün cesedi, savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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