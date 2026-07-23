Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı
23.07.2026 21:48
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Çanakkale'de jandarma, 3 ilçede düzenlediği operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerinin 3 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Çanakkale, Biga ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 13-21 Temmuz tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Toplam 41 jandarma personeli tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı skunk/kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik 4 farklı adrese baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 908 gram esrar maddesi, 511 gram a/m maddesi katkılı tütün (sentetik kannabinoid), 44 kök kenevir bitkisi, 13 adet sentetik ecza hap, 8 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği, hassas terazi, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 bin 115 TL suçtan elde edildiği tespit edilen para ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından haklarında adli işlem başlatılan 12 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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