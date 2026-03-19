Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'dan Çanakkale'ye uyuşturucu madde getireceği öğrenilen şüpheli, Çanakkale'de jandarma ekiplerince yakalandı.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde bir şahıs tarafından saat 03.00 sıralarında Bursa ilinden Çanakkale'nin Biga ilçesine uyuşturucu ve uyarıcı madde getirileceği istihbaratı alındı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekiplerin takibi sonucunda şüpheli yakalandı. Operasyon neticesinde şahsın üzerinden satışa hazır halde 2 paket halinde toplam 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak kan ve idrar örneklerinin alındı. Şüpheli işlemlerini ardından mahkemeye çıkarılmak üzere gözaltına alındı. - ÇANAKKALE