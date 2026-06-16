Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
16.06.2026 21:28
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Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, birçok uyuşturucu ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ile Mücadele çerçevesinde Çanakkale, Gelibolu ve Biga Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 11-15 Haziran tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu suçlarına yönelik PARS Analiz Sistemi kullanılarak yapılan analiz ve çalışmalar doğrultusunda; yasadışı kenevir ekimi ile uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve kullandıkları tespit edilen 14 şüpheliye ait 9 adres ile 3 araçta arama gerçekleştirildi. 52 personel ile gerçekleştirilen operasyonda; 450 gram kubar esrar, 74 kök kenevir bitkisi, 14 gram skunk maddesi, 3 gram skunk tohumu, 20,74 gram A/M Maddesi (katı formda sentetik kannabinoid hammaddesi) (20 kg bonzai üretilebilir), 6 gram kokain, 5 gram metamfetamin, 11 adet galara cinsi sentetik ecza, 7 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatı (payp), 153 adet kenevir ekili saksı, ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 131 adet 9 milimetre tabanca fişeği, ruhsatsız yivsiz av tüfeği, hassas terazi, 32 bin 670 TL suç geliri olduğu değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Operasyon neticesinde 14 şüpheli yakalanarak haklarında '2313 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'TCK Md.188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti', 'TCK Md.191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', '2521 Sayılı kanuna Muhalefet' suçları kapsamında adli işlem başlatıldı ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

'TCK Md.188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile '2313 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından mahkemeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Şüphelilerden 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

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