Çanakkale'de üst ve araç aramasında 544,47 gram skunk maddesi ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli E.K.'nin üst ve araç aramasında 544,47 gram skunk ele geçirildi.
Hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından işlem yapılan şüpheli E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 544 Gram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?