Çanakkale\'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, 11\'i tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 11 adrese yapılan operasyonlarda 11 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çerçevesinde; Çanakkale, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Yenice Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, 1 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı skunk ve kenevir ekimi ile uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili 11 şahsa yönelik, adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda 11 adreste, 75 jandarma personelinin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 2 kilo 947 gram esrar, 68 kök kenevir bitkisi, 177 gram skunk, 115 adet sentetik ecza, 168 gram kenevir tohumu, 193 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 gram kodein, 39 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 TL, 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda yakalanan 22 şüpheli hakkında; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından adli işlem başlatılarak şüpheliler gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken 11'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.