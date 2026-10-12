Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale\'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, 11\'i tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de jandarmanın 1 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 adrese düzenlediği operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 11 adrese yapılan operasyonlarda 11 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çerçevesinde; Çanakkale, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada ve Yenice Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, 1 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde; uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı skunk ve kenevir ekimi ile uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili 11 şahsa yönelik, adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda 11 adreste, 75 jandarma personelinin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 2 kilo 947 gram esrar, 68 kök kenevir bitkisi, 177 gram skunk, 115 adet sentetik ecza, 168 gram kenevir tohumu, 193 gram metamfetamin, 25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 gram kodein, 39 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 200 TL, 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda yakalanan 22 şüpheli hakkında; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından adli işlem başlatılarak şüpheliler gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken 11'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarÇanakkale3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçelievler’de çocuğun camdan atılması iddiasında dayıya ağırlaştırılmış müebbet istendi Bahçelievler'de çocuğun camdan atılması iddiasında dayıya ağırlaştırılmış müebbet istendi
Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
Cenazede akılalmaz olay Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan çıkıp bakın ne istedi
Milyoner’de sürpriz ayrılık Oktay Kaynarca’nın yerine bakın kim geldi Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor 73 yıllık hikaye bitti Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
11:25
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
Umreciler uçuşa hazırlanırken havalimanına füze yağdı
11:21
Azerbaycan’da başörtüsü krizi büyüyor
Azerbaycan'da başörtüsü krizi büyüyor
10:56
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
10:35
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
10:20
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
10:15
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 11:41:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei