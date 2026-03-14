Çanakkale'de Yelkenli Tekne Kurtarıldı
Çanakkale'de Yelkenli Tekne Kurtarıldı

Çanakkale\'de Yelkenli Tekne Kurtarıldı
14.03.2026 09:35
Sürüklenen yelkenlinin yardımına balıkçı teknesi yetişti, ekiplerle birlikte kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı girişinde sürüklenen yelkenli teknenin yardımına balıkçı teknesi yetişti.

Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi'ne girişi tarafında, içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olumsuz hava şartları nedeniyle yelkenliyi çekmekte zorlanan ekiplere bir balıkçı teknesi destek oldu. Yelkenli, ekipler ve balıkçıların desteği ile Kumkale Limanı'na yanaştırıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri ile yelkenliyi kurtaran teknenin kaptanı Naci Karabiber, "Balık avlamak için seyre çıktığımız sırada kurtarma çalışmasıyla karşılaştık. Olumsuz hava şartları nedeniyle ekiplerin zorlandığını görünce hemen yardıma geldik. Sahil güvenlik ekipleriyle beraber yelkenlide bulunan 2 kişinin de sağlıklı şekilde kurtarılmasını sağladık. Ardından yelkenliyi Kumkale Limanı'na yanaştırdık" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Mourinho’ya şok üstüne şok Şov yapmanın bedeli ağır oldu Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt

08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
