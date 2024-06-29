Çanakkale'deki Orman Yangınında Cezayirli Gazi Hasan Paşa Köşkü Kurtuldu - Son Dakika
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Çanakkale'deki Orman Yangınında Cezayirli Gazi Hasan Paşa Köşkü Kurtuldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Cezayirli Gazi Hasan Paşa Köşkü'nü teğet geçti. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, köşkün çevresindeki tarım arazileri kül oldu.

29.06.2024 23:33
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınında alevler adeta Cezayirli Gazi Hasan Paşa Köşkü'nü teğet geçti. Köşkün çevresindeki tarım arazilerinin kül olduğu yangın kısmen kontrol altına alındı.

Ezine ilçesine bağlı Üvecik ve Yeniköy köyleri arasında saat 16.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçrayan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Ezine ilçesinde Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan 18'inci yüzyılın ortalarında yaptırılan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü'nü ise alevler adeta teğet geçti. Köşkün yakınına kadar gelen alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Cezayirli Hasan Paşa Köşkü

Ezine ilçesinde Üvecik, Yeniköy ve Mahmudiye köyleri arasında Batak Ovası'na hakim bir konumda bulunan Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, bugün hiçbir kalıntısı bulunmayan 18. yüzyılda Yerkesik köyü olarak bilinen yerleşim alanı içerisinde ayakta kalmayı başaran tek yapı olarak dikkat çekiyor. Yüksekçe bir bodrum katla birlikte üç katlı olan yapının güney yönden direkt ikinci kata giriş sağlayan bir kapısı bulunuyor. Kapının önünde ahşap olduğu düşünülen merdiven ve podyum kısmı günümüze kadar ulaşmadığı gibi, yapının iç kısmında bulunan ara bölmelerden hiçbiri de mevcut değil. Yapının çatı kısmının köşelerinde küçük balkon şeklinde ve kule görünümündeki fenerlikler ilginç görüntü oluşturuyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'deki Orman Yangınında Cezayirli Gazi Hasan Paşa Köşkü Kurtuldu - Son Dakika

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