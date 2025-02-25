Çanakkale Emniyeti 15 Yeni Araç ve 4 Motosiklet Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çanakkale Emniyeti 15 Yeni Araç ve 4 Motosiklet Aldı

Çanakkale Emniyeti 15 Yeni Araç ve 4 Motosiklet Aldı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, yeni araç ve motosikletlerini törenle hizmete sundu.

25.02.2025 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan 15 yeni araç ve 4 motosiklet hizmete başladı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Emniyet Müdür Yardımcıları, birim müdürleri ve emniyet teşkilatı katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Yeni araçlarımız personelimize ve şehrimize hayırlı olsun. Araçlarımız hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için 7/24 çalışacak" dedi.

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman ise, hayırlı olsun konuşmasının ardından emniyet personeline görevlerinde kolaylıklar diledi. Konuşmaların ardından araçlar ve motosikletler Vali Ömer Toraman ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından görevlerine başlamak üzere uğurlandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Tören, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Emniyeti 15 Yeni Araç ve 4 Motosiklet Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:12 Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi
21:44 Konya’da Polis Memuru Şehit Oldu Konya'da Polis Memuru Şehit Oldu
20:29 Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak Singapurlu banka, 4 bin çalışanını işten çıkarıp yapay zeka kullanacak
19:48 Trump’ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna’ya göz dikti Maden anlaşması yapmak istiyorlar Trump'ın ardından Avrupa Birliği de Ukrayna'ya göz dikti! Maden anlaşması yapmak istiyorlar
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
10:50 Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç’a hapis cezası Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
09:43 İstanbul’da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi İstanbul'da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
09:35 Darbide ’’maymun’’ krizi Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi Darbide ''maymun'' krizi! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi
09:30 Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itirazı Yenidoğan Çetesi davasında tahliyelere itirazı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 22:35:13. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale Emniyeti 15 Yeni Araç ve 4 Motosiklet Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.