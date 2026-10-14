Çanakkale Güzelyalı'da otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Çanakkale Güzelyalı'da otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

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Çanakkale Güzelyalı\'da otomobilin motoru alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi
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Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyünde İzmir-Çanakkale karayolunda seyir halindeki otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'de seyir halindeki otomobilden alevler yükseldi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkeze bağlı Güzelyalı köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İzmir-Çanakkale karayolu üzerinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünden aniden alevler yükseldi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
GüzelyalıÇanakkale3. SayfaİtfaiyeGüncelİzmirOlaySon Dakika

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