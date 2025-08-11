Çanakkale Havalimanı Uçuşlara Kapandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır". - ANKARA
