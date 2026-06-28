Samsun\'da korkutan anız yangını

Samsun'un Canik ilçesinde binaların yanındaki tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde binaların bitişiğindeki bir tarlada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tarla zarar görürken, yangın anı dron ile havadan görüntülendi. - SAMSUN