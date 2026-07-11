Çankaya Belediye Başkanı Güner, Esenboğa Havalimanı\'nda gözaltına alındı

Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, KKTC seyahatinden döndüğü sırada Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şu ana kadar 29 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma, rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildi.

Öte yandan, KKTC seyahatinden döndüğü öğrenilen Hüseyin Can Güner, Esenboğa Havalimanı'nda polis ekiplerince gözaltına alındı. - ANKARA