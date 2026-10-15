Çankırı Bayramören\'de yağmurla kayganlaşan yolda virajı alamayan tır kontrolden çıktı

Çankırı'da kayganlaşan yolda virajı alamayan tırın kontrolünden çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Çankırı'nın Bayramören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı istikametinde seyir halinde olan bir tır, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Islak yolda dorsesi kaymaya başlayan tır, sürücüsünün dikkati sayesinde devrilmekten kurtuldu. O anlar aynı istikametteki bir aracın kamerasına yansıdı.