Çankırı'da 57 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da 57 Kişi Yakalandı

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Çankırı'da jandarma ve polis, 57 kişiyi yakaladı. 5 tutuklandı, 8 yabancı sınır dışı edilecek.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 57 kişi yakalandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Ağustos tarihleri arasında icra edilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 5 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 8 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Narkotik ve Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 1 operasyonda 1 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 560 adet sentetik ecza hapı, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 105 adet fişek, 1 adet şarjör ve 1 adet tabanca namlusu ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise bin 190 araç sürücüsüne idari para cezası ve işlem uygulanırken, 116 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Çankırı, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı'da 57 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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