Çankırı'da 91 Acemi Kasap Kendini Yaraladı

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Çankırı'da bayramın ilk günü kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 91 acemi kasap soluğu hastanede aldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazından sonra kurbanını kesmek isteyen acemi kasaplar kendini keserek acil servislere akın etti. Çankırı'da bu saate kadar 91 acemi kasabın kendini yaralayarak hastanelere başvurduğu öğrenildi. Yaralanmaların el, kol ve parmak yaralanması olduğu ve durumu ağır yaralının olmadığı belirtildi. - ÇANKIRI