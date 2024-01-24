Çankırı\'da yapılan operasyonlarda 91 aranan şahıs yakalandı

Çankırı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 91 şahıs yakalandı.

Ediinilen bilgiye göre, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için 15-21 Ocak tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı çalışma yürütüldü. Ekipler tarafından yapılan operasyon, devriye ve yol kontrol çalışmalarında, 'resmi belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'basit yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan aranan 91 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANKIRI