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Çankırı'da yapılan operasyonlarda 91 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Çankırı'da yapılan operasyonlarda 91 aranan şahıs yakalandı

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 91 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Çankırı\'da yapılan operasyonlarda 91 aranan şahıs yakalandı
24.01.2024 - 09:22,
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Çankırı'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 91 şahıs yakalandı.

Ediinilen bilgiye göre, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması için 15-21 Ocak tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı çalışma yürütüldü. Ekipler tarafından yapılan operasyon, devriye ve yol kontrol çalışmalarında, 'resmi belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'basit yaralama', 'tehdit', 'hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan aranan 91 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da yapılan operasyonlarda 91 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çankırı'da yapılan operasyonlarda 91 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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