Çankırı'da 11 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 'silahla yağma' suçundan toplam11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ÇANKIRI
Son Dakika › 3.Sayfa › Çankırı'da Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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