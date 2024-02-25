Çankırı\'nın Eldivan ilçesinde çıkan arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

30 yıldır pes etmiyor! Bu kez hem muhtarlık hem de başkanlık için aday oldu

Sandıklı ilçesinde yaşayan Menderes Koçak, önümüzdeki seçimlerde köy muhtarlığı ve belediye başkanlığına aday oldu. Koçak, 1994 yılından bu yana 19 kez adaylık deneyimi yaşadığını ve bu seçimde liste başı olduğunu iddia etti. Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüten Koçak, her iki görevi de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini belirtti.