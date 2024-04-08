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Çankırı'da bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, merkez Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi. - ÇANKIRI