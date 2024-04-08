Çankırı'da bir araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, merkez Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi. - ÇANKIRI
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Kocaeli'den İzmir seferi için kalkan yolcu otobüsü, Bursa-İstanbul yolu Orhangazi Tüneli girişinde aniden alev alarak yanmaya başladı. Otobüs şoförü tarafından fark edilen alevler sonucunda 35 yolcu hızla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında tünele kaçan 2 yolcunun dumandan etkilendiği belirlendi.
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