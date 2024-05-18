Çankırı'da çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çankırı'da çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti

Çankırı\'da çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yenice köyünde bir evde çıkan yangında Gülden Kütük (40) ve Ümmühan Kütük (78) hayatını kaybetti. Yangının söndürülmesinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.05.2024 10:50
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir evde çıkan yangında iki kişi ölü bulundu.

Olay, Yapraklı ilçesi Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının ekipler tarafından söndürülmesi sonrası olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gülden Kütük (40) ve Ümmühan Kütük'ün (78) cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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