Çankırı'da bir evde çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evde, ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 52 yaşındaki Faruk Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlenen Dönmez'in cenazesi morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.