Çankırı'da iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı’nın Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak’ta bulunan iki katlı evde ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesiyle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 52 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi; cenazesi morga kaldırıldı ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı'da bir evde çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evde, ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 52 yaşındaki Faruk Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlenen Dönmez'in cenazesi morga kaldırıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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