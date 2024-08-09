Çankırı'da İki Köyde Yangın Çıktı

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde iki farklı köyde çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çerkeş ilçesine bağlı Belkavak köyü mevkiinde ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 2 dekar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Dağçukurören köyünde ise bir evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evde hasar oluştu.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI