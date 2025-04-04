Çankırı\'da İkinci Otobüs Kazası

Çankırı'da 23 işçinin yaralandığı otobüs kazasının ardından, işçilerin çalıştığı aynı fabrikaya ait ikinci bir otobüs kazası daha meydana geldi. İşçileri taşıyan otobüs, karayoluna aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Bu kez kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Çankırı'nın merkez ilçesine bağlı Tüney köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sumitomo Rubber Ako Lastik Fabrikası'nda çalışan işçileri taşıyan 18 S 0075 plakalı Otokar marka otobüs, karayoluna aniden çıkan domuz sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle birçok domuz telef olurken, otobüste bulunan yolcular ise kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan, yaklaşık 4 saat önce yine aynı fabrikaya ait M.G. yönetimindeki 18 S 0135 plakalı MAN marka otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmişti. Meydana gelen kazada 23 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. - ÇANKIRI